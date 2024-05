Blumen aus der eigenen Gärtnerei verkauft Thomas Rieckhoff an die vielen Pflanzenfreunde der Region. Dabei bekam er tatkräftige Unterstützung von Andrea Gruß. Ebenso begehrt wie Geranien, Studentenblume und Co. waren die Stauden der Gärtnerei Weinreich, die ebenfalls mit einem Stand auf dem Regionalmarkt vertreten war. Das Angebot regionaler Produkte gehört zum Konzept dieses Marktes, der von Mitarbeitern der Wolmirstedter Stadtverwaltung organisiert wird. Damit jeder weiß, was Wolmirstedt zu bieten hat, waren sie ebenfalls mit einem eigenen Stand vor Ort.

Foto: Gudrun Billowie