Wettbewerbe, Superlative, Leckeres zum Probieren und peppige Unterhaltung erlebten Besucher beim Tag der Regionen mit Erntefest in Barleben.

Mit Bildern: So schön war der Tag der Regionen in Barleben

Erntefest in Barleben

Barleben. - Wie bunt Barleben ist, zeigte die Gemeinde beim Tag der Regionen am Sonnabend auf dem Parkplatz neben der Mittellandhalle. Der übliche Fest-Hof war wegen der Bauarbeiten am „Rübenpalast“ nicht nutzbar, doch auch auf dem Ausweichgelände zeigten die Bürger, wieviel Lebensfreude in Barleben möglich ist.