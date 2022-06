Mit dem Auto im Wolmirstedter Stadtpark randaliert

Wolmirstedt - Ein lautes Knallen hatten Anwohner am Sonnabendnachmittag, 19. März, im Wolmirstedter Stadtpark wahrgenommen. Ein Auto war in den frischsanierten Park gerast. Auf dem Weg hatte es einen Baum und einen Metallmülleimer abgerissen, was vermutlich den Knall verursacht hatte, außerdem frisch sprießende Tulpen plattgefahren. Der Fahrer flüchtete, das Auto blieb im Stadtpark stehen. Die Polizei konnte anhand des Kennzeichens die Halterin des Fahrzeugs ermitteln, die allerdings nicht am Steuer gesessen hatte. Der Fahrer wurde bisher nicht gefunden, die Polizei ermittelt.