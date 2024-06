Grillwurst und Wünsche Mit diesem besonderen Konzept lockt ein Dorfladen in der Börde Kunden

Vor zwei Jahren wurde ein Börde-Konsum in Groß Ammensleben eröffnet, der mit besonderen Ideen Kunden lockt und auch hält. So teuer ist dort das Einkaufen und darum ist der Börde-Konsum bei den Anwohnern so beliebt.