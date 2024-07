Regelmäßig wird die Feuerwehr zu Einsätzen alarmiert, die nichts mit Bränden zu tun haben. Immer öfter heißt es in Wolmirstedt „Person hinter verschlossener Tür“. Das steckt dahinter und so geht die Feuerwehr damit um.

Wolmirstedt. - Nicht immer rückt die Feuerwehr nur zu brennenden Häusern aus. In der Tat gehen in Wolmirstedt nur etwa die Hälfte aller Einsätze auf Brände zurück. Dieses Jahr zählt die Freiwillige Feuerwehr bisher 67 Einsätze, 35 davon fielen unter Hilfsleistungen. Darunter fallen auch die Fälle, in denen Personen hinter verschlossenen Türen gemeldet werden. „Fest steht, Türöffnungseinsätze in all ihren Facetten haben in den letzten Jahren zugenommen“, berichtet Yves Hummelt, Pressesprecher der Wolmirstedter Feuerwehr. Die Gründe sind vielfältig, mitunter stecken aber auch traurige Geschichten dahinter.