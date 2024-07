Im Hort in Wolmirstedt steht das Selbermachen auf dem Programm. Viel zu oft wird Spielzeug teuer gekauft, das für kleines Geld schnell hergestellt werden kann. So geht es.

Mit Seifenblasen-Rezept: Spielzeug selbermachen ist in Wolmirstedt Trend

Wolmirstedt. - Meterlange Seifenblasen schweben über den Hof der Adolf-Diesterweggrundschule in Wolmirstedt, wo derzeit die Hortkinder während der Sommerferien betreut werden. Mit einem besonderen Projekt wollen die Erzieher dort vermitteln, mit welch einfachen Mitteln sich Freizeitspaß gestalten lässt. Denn der muss nicht immer teuer sein und aus der Spielwarenabteilung kommen.

„Das meiste, was wir diese Woche brauchen, haben die Familien selbst zu Hause“, erklärt Erzieher Paul Finzelberg, der das Projekt zusammen mit einer Kollegin betreut. Genannt wird der Trend zum Selbermachen „Do It Yourself“ (kurz DIY, auf deutsch; Mach es selbst). Für Begeisterung sorgten gestern bereits die selbst hergestellten Riesenseifenblasen. „Da beschäftigen manche Kinder sich hier stundenlang mit, die sonst keine Geduld für Spiele haben.“ Auch Hortkind Hermine war nach kurzer Zeit schon Profi. „Da will man nie wieder kleine Seifenblasen machen“, ist sich die Schülerin sicher.

Auf dem Programm stehen noch die ganze Woche andere DIY-Aktivitäten. Kreide, Fächer, Wasserbomben und Knete sollen entstehen. „Das Schöne ist, dass man den Kindern etwas Einfaches mitgeben kann, weil es auch so wenig Zutaten sind, dass sie es mit den Eltern sogar ohne Rezept nachmachen können“, erklärt der Erzieher.

Im Vordergrund stehen dabei auch die Themen Recycling und Nachhaltigkeit. Denn die Wasserbomben werden aus Lappen gefertigt, die Fächer aus Eisstielen, die Kreide wird in Toilettenrollen hergestellt. „Ziel ist auch, Kindern und Eltern zu zeigen, dass Spielzeug nicht immer fertig gekauft werden muss“, erklärt Finzelberg.

Seifenblasen-Rezept:

1 Liter Wasser,

70 bis 80 Milliliter Spülmittel (Fairy ),

2 bis 3 Teelöffel Papiertapetenkleister, zwei Stöcker, eine saugfähige aber nicht zu dünne Schnur, eine große Schüssel

So geht es: Alles vorsichtig verrühren, den Kleister einrieseln lassen und die Mischung mindestens 30 Minuten, idealerweise über Nacht, ziehen lassen. Das Band in Form eines Dreiecks an beiden Stäben befestigen. Dann kann es losgehen.ke