Mit Holzblasinstrumenten und einer Stickerei wollen sich angehende Gründer in der Börde selbstständig machen. Hilfe bekommen sie dabei auf der Gründermesse vom Landkreis Börde.

Mit Stickerei in die Selbstständigkeit? Gründermesse in Barleben hält Tipps parat

Robert Hagemeier lässt sich von Existenzgründungsberaterin Jolina Holze dazu beraten, was es bei einer Unternehmensgründung zu beachten gibt.

Barleben - Um Gründern bei ihren ersten Schritten in Richtung Selbstständigkeit zu helfen, hat der Landkreis Börde in Barleben eine Existenzgründermesse organisiert. Im Gemeindesaal in der Mittellandhalle konnten sich Jungunternehmer und solche, die es noch werden wollen, darüber informieren, was es bei einer Unternehmensgründung zu beachten und welche Förder- und Unterstützungsangebote es gibt.