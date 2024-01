Die Öffnungszeiten der Sparkassenfiliale in Groß Ammensleben wurden eingeschränkt. Moderne Technik soll Abhilfe schaffen.

Mitarbeiter am Bildschirm

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Groß Ammensleben - Wer montags oder donnerstags seine Bankgeschäfte in der Filiale der Kreissparkasse in Groß Ammensleben abwickeln wollte, stand bisher vor verschlossenen Türen. Die Außenstelle des Geldhauses hat an diesen beiden Tagen geschlossen. Einzig die Geldautomaten standen zur Verfügung.