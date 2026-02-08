Wolmirstedt gilt nicht als Faschingshochburg, doch ein bisschen Fröhlichkeit soll es im Bahnhofscafé geben.

Kostüme sind keine Pflicht, machen aber Spaß. So wie beim Fasching in Glindenberg.

Wolmirstedt. - Die fünfte Jahreszeit wird am Donnerstag, 12. Februar, um 16 Uhr im Café im Bahnhof eröffnet. Das Team um Kathleen Freimann hat dafür ein fröhliches Programm entwickelt. Die Künstlerin Annika Kral wird unter dem Titel „Schlager 2.0“ Lieder singen, die eine fröhliche Stimmung verbreiten. Es wird keine klassische Faschingsmusik, aber sie singt Lieder, die vor Lebensfreude strotzen.