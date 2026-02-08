Wieder wurde der Fahrkartenautomat auf dem Wolmirstedter Bahnhof gesprengt.

Wolmirstedt. - Erneut wurde der Fahrkartenautomat am Wolmirstedter Bahnhof gesprengt. Die Polizei wurde in der Nacht zum Donnerstag, 5. Februar, um 1.30 Uhr informiert. In Folge der Sprengung wurde die Bahnstrecke zeitweise gesperrt.

Unbekannte Täter haben eine Explosion ausgelöst. Danach haben sie die Hartgeldkassetten sowie die Geldscheine aus dem Automaten gestohlen. Welcher Sprengkörper eingesetzt wurde, ist bisher nicht bekannt.

Durch die Sprengung kollidierte ein Zug mit einzelnen versprengten Trümmerteilen im Gleisbett. Die Strecke wurde vorübergehend gesperrt. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Von der Sprengung liegen Videoaufzeichnungen vor, die werden nun im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet. Hinweise zu den Tätern sind bisher nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904 / 4780 oder über das elektronische Polizeirevier https://polizei.sachsen-anhalt.de/das-sind-wir/polizei-interaktiv/e-revier zu melden.