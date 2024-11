Wolmirstedt: Hier setzt sich altes Handwerk in der Börde durch

Wolmirstedt. - Ist das Sofa in die Jahre gekommen oder wirkt der Sessel zu trist? Das ist noch lange kein Grund, sich von geliebten Möbelstücken zu trennen. In Wolmirstedt gibt es Fachleute, die Polstermöbel herrichten und aufpeppen. Oft sehen sie dann sogar interessanter aus, als in ihrem ersten Leben. Christian Wagenschein ist Geschäftsführer der Firma Steinemann und sagt: „Unser Team findet immer eine Lösung.“