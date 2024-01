Nach Automaten-Sprengung: So geht es am Bahnhof Wolmirstedt jetzt weiter

Wolmirstedt. - Ein lauter Knall erschütterte in der Nacht zum 23. Dezember den Wolmirstedter Bahnhof - der Fahrkartenautomat wurde in die Luft gesprengt. Insgesamt entstand dabei ein Schaden von etwa 50.000 Euro. Von den Tätern fehlt noch immer jede Spur. Aber auch einen Automaten suchen Reisende am Bahnsteig 1 seitdem vergebens. Wann und wo gibt es denn nun wieder Fahrscheine am Wolmirstedter Bahnhof?