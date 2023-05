Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag auf der B189 im Bereich der Kreuzung Mose/Farsleben. Ursache wird vermutet.

Nach Unfall in Wolmirstedt: Unfallopfer erliegt Verletzungen

Wolmirstedt - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag, 22. Mai, auf der B189 in Mose am Abzweig nach Farsleben. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zum Unfallhergang.