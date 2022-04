Naturschutzbeauftragte berichten in Barleben über Wildkatze und Wolf

Barleben - Eine „Veranstaltung der besonderen Art“ verspricht der Verein „Mehrgenerationenzentrum“ in Barleben. So wird für Dienstag, 2. November, in die Begegnungsstätte im Breiteweg 147 geladen. Ab 17 Uhr führen die Naturschutzbeauftragten im Bördekreis, Ellen und René Driechciarz, durch einen bebilderten Vortrag. Sie wollen interessante Einblicke in das ökologisches System der Region geben.