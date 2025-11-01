Der Biber gestaltet Landschaften, schützt Klima und Artenvielfalt – auch in der Börde. Doch nicht alle sehen ihn als Helfer. Zwei Beispiele aus Barleben und Samswegen.

Der Biber stand im Fokus einer Tagung in Barleben.

Barleben - Über den Biber herrscht landauf, landab eine zweigeteilte Meinung. Für die einen ist er Schutzobjekt. Für andere stellt das Tier jedoch ein Schädling dar, weil er Bäche und Flüsse aufstaut und somit für Vernässung von Äckern, Wiesen und Weiden sorgt. Doch wie steht es um den Castor Fiber, also den Europäischen Biber tatsächlich?