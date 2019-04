Bald soll der Neubau der Ebendorfer Kindertagesstätte den Betrieb aufnehmen. Der Ortsrat hat die neuen Räume vorab besichtigt.

Ebendorf l Noch gute sieben Wochen, dann soll das Mobiliar im Neubau der Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ in Ebendorf an Ort und Stelle stehen und auch die Außenanlage fertig gestaltet sein. Am 24. Mai soll die neue Einrichtung nämlich offiziell eröffnet werden und allen interessierten Besuchern einen Einblick in den modernen Bau ermöglichen.

Vertreter des Ebendorfer Ortschaftsrates haben die Baustelle in der vergangenen Woche vorab besichtigt. Bauleiter Thomas Meißner und Katrin Röhrig, in der Verwaltung zuständig für Stark-III-Projekte, führten durch das zweistöckige Gebäude. Die beiden Etagen sind zusätzlich durch einen Fahrstuhl verbunden, die Einrichtung komplett barrierefrei. Unten entsteht der Krippenbereich mit Platz für 35 Kinder, aufgeteilt auf zwei Gruppen.

Geräumig und lichtdurchflutet

Die Gruppenräume sind sehr geräumig und durch bodentiefe Fenster mit Blick auf die künftige Terrasse lichtdurchflutet. Ist Zeit für das Mittagsschläfchen, sorgen elektrische Außenrollos für Dunkelheit. Neben Sanitär-, Haustechnik- und Abstellräumen verfügt das Untergeschoss auch über eine Küche und eine Cafeteria, in der die Kindergartenkinder künftig speisen können.

Bilder Bis zur offiziellen Eröffnung soll auch das Außengelände der neuen Kindertagesstätte fertig sein. Foto: Vivian Hömke



Im Obergeschoss gibt es vier Gruppenräume und dazugehörige Sanitärbereiche für die bis zu 85 Vier- bis Sechsjährigen. Im Konzept enthalten sind zusätzlich auch besondere Aufenthaltsbereiche: In einem sogenannten Snoezelraum sollen die Kinder sich entspannen und ausruhen, vielleicht sogar meditieren können. Eine kleine Forscherwerkstatt soll zusätzlichen Platz für handwerkliche Projekte schaffen, in einer Kinderküche können die Kleinen zusammen mit ihren Erziehern selbst den Kochlöffel schwingen. Ein besonderer Blickfang ist zudem der Bewegungsraum am Ende des Flures. Auch für das Personal sind Büro- und Aufenthaltsräume vorhanden.

Die Ortsvertreter zeigten sich beeindruckt von den neuen Räumlichkeiten. Am 24. Mai sollen am Vormittag zunächst geladene Gäste und zwischen 14 und 16 Uhr dann auch alle anderen interessierten Bürger einen Blick in die neue Kita werfen dürfen. Am 3. Juni soll der reguläre Betrieb mit den Kindern dann richtig losgehen.