Große Baustellen, große Pläne und eine große Ehrung gehören derzeit zum Geschäft der Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft. Sie verändert die Stadt.

Neue Wohnungen in Wolmirstedt: Das ist geplant

WWG-Geschäftsführerin Anke Gärtner zeigt, welche Pläne das Unternehmen in Wolmirstedt verfolgt.

Wolmirstedt. - Die Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft (WWG) investiert viele Millionen Euro, um die DDR-Plattenbauten auf den neuesten Stand zu bringen. Die Mieter honorieren das. Doch es gibt auch Pläne, neue Häuser zu bauen.