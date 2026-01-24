weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
Große Baustellen, große Pläne und eine große Ehrung gehören derzeit zum Geschäft der Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft. Sie verändert die Stadt.

Von Gudrun Billowie Aktualisiert: 26.01.2026, 14:21
WWG-Geschäftsführerin Anke Gärtner zeigt, welche Pläne das Unternehmen in Wolmirstedt verfolgt.
WWG-Geschäftsführerin Anke Gärtner zeigt, welche Pläne das Unternehmen in Wolmirstedt verfolgt. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Die Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft (WWG) investiert viele Millionen Euro, um die DDR-Plattenbauten auf den neuesten Stand zu bringen. Die Mieter honorieren das. Doch es gibt auch Pläne, neue Häuser zu bauen.