Magdeburg, Deutschland
  Glatteis und Schnee in Magdeburg: Blick in die Notaufnahme: Zahlreiche Verletzte nach Glatteis in Magdeburg

Schnee und Glatteis sorgen auf Magdeburger Straßen für Behinderungen. Wie ist die Situation in der Notaufnahme? Und wie schützt man sich?

Von Martin Rieß 26.01.2026, 14:52
Beleuchtung zur Notaufnahme vor einem Klinikum - hier am Universitätsklinikum Magdeburg.
Beleuchtung zur Notaufnahme vor einem Klinikum - hier am Universitätsklinikum Magdeburg. Symbolfoto: Martin Rieß

Magdeburg. - Schnee und Glatteis haben seit Sonntagabend, 25. Januar 2026, für zahlreiche Behinderungen und einige Unfälle in Magdeburg gesorgt - darunter auch die Kollision eines MVB-Busses mit einem Ampelmast. Dabei blieb es nicht bei Blechschäden.