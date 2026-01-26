Schnee und Glatteis sorgen auf Magdeburger Straßen für Behinderungen. Wie ist die Situation in der Notaufnahme? Und wie schützt man sich?

Blick in die Notaufnahme: Zahlreiche Verletzte nach Glatteis in Magdeburg

Beleuchtung zur Notaufnahme vor einem Klinikum - hier am Universitätsklinikum Magdeburg.

Magdeburg. - Schnee und Glatteis haben seit Sonntagabend, 25. Januar 2026, für zahlreiche Behinderungen und einige Unfälle in Magdeburg gesorgt - darunter auch die Kollision eines MVB-Busses mit einem Ampelmast. Dabei blieb es nicht bei Blechschäden.