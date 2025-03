Leandro Wricke und Thore Blaschke (vorn, von links) vom FSV Barleben sind für das vereinseigene Sammelalbum in guter Panini-Manier schon fleißig am Sammeln. Die Fotos lieferte in mühevoller Kleinarbeit Nachwuchsleiter Christoph Schindler (hinten rechts).

Foto: Kristina Reiher