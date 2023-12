Freie Gewerbeimmobilien sind in und um Magdeburg Mangelware. Nun soll vor den Toren der Landeshauptstadt ein 77.000 Quadratmeter großer Gewerbepark enstehen.

Neuer Gewerbepark ensteht in Hermsdorf

In Hermsdorf bei Magdeburg ensteht ab Januar 2024 ein neuer Gewerbepark.

Hermsdorf - Reichlich Platz für Gewerbetreibende entsteht im kommenden Jahr in Hermsdorf in der Hohen Börde. Das Unternehmen Panattoni möchte dort einen insgesamt 77.000 Quadratmeter großen Gewerbepark „Magdeburg West II“ bauen und vermarkten. Das teilte Panattoni jetzt in einer Pressemitteilung mit.