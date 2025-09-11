Die Mitglieder des Gauseberger Karnevalvereins haben viel vor. Der Nachwuchs steht im Mittelpunkt. Außerdem stehen Bauarbeiten im Vereinshaus an, damit Anfang 2026 gefeiert werden kann..

Die Jecken des Gauseberger Karnevalvereins Gutenswegen starten bald mit den Vorbereitungen ihrre nunmehr 71. Session, die am 15. November beginnt. Auch das vereinshaus in der Teerstraße soll auf Vordermann gebracht werden. 155.000 Euro an Fördermitteln wurden bereits zugesagt.

Gutenswegen - Die Narren des Gauseberger Karnevalsvereins Gutenswegen starten schon jetzt mit den Vorbereitungen für die kommende Karnevalsaison, die traditionell am 11. November um 11.11 Uhr beginnt. In diesem Jahr steht die Kinder- und Jugendarbeit im Mittelpunkt der Bemühungen des Vereins. Das hat Vereinspräsident Marco Baumgarten erklärt.