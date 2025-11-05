Während viele Naschkatzen noch von der Chocolart in Wernigerode schwärmen, sitzt der Frust bei anderen tief: Mehrere Hundert Autofahrer kassierten Strafzettel. Auch die Anreise mit dem Schienenersatzverkehr ist zur Geduldsprobe geworden.

Zum Schokoladenfestival Chocolart drängten sich 2025 wieder zehntausende Besucher durch Wernigerodes Altstadt.

Wernigerode. - Es ist das wohl süßeste Fest im Harz: die Chocolart in Wernigerode. Doch die 13. Auflage des Schokoladenfestivals hinterlässt bei manchen einen bitteren Nachgeschmack. Während sich einige Anwohner in sozialen Netzwerken über die überfüllte Fußgängerzone und Staus im Stadtgebiet beschweren, muss manch auswärtiger Besucher tief in die Tasche greifen.