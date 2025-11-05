Der Wasserturm in Halberstadt ist als Schandfleck verschrien. Seit Jahren ist das markante Denkmal in Halberstadt ungenutzt. Gibt es eine Zukunft für den Lost Place?

Seit Jahren ungenutzt: Was wird aus dem Wasserturm in Halberstadt?

Der Wasserturm in der Nähe des Halberstädter Bahnhofs fristet schon lange ein Dasein als Lost Place.

Halberstadt. - Deutschland feiert 2025 den 170. Geburtstag der Litfaßsäule. Auch wenn diese einst in Berlin erfunden wurde, steht die größte wohl in Halberstadt. Sozusagen. Es ist der alte Wasserturm in der Wehrstedter Straße.