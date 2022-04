Neuer Straßenname im Ebendorfer Wohngebiet

Die Entscheidung ist gefallen: Die Straße im künftigen Wohngebiet am Dahlweg in Ebendorf wird künftig „Mistelbacher Weg“ heißen.

Noch wird kräftig gebaut, doch der Name steht jetzt fest: Die Straße im künftigen Wohngebiet in Ebendorf wird „Mistelbacher Weg“ heißen.

Barleben - Auf einem Stück ehemaligen Ackers am nordwestlichen Rand von Ebendorf wird aktuell fleißig gebaut. So sind Arbeiter gerade dabei, das Baugebiet „Am Dahlweg“ zu erschließen. Leitungen wie für Trink- und Abwasser sowie Strom sind bereits verlegt. Außerdem sind die Tragschichten für Straße und Fußwege bereits gebaut, auch die Bordsteine sind teilweise schon verlegt. Außerdem ist ein Bautrupp dabei, den Fußweg der künftigen Straße zu pflastern. Alles ist also vorbereitet, bevor die Bauherren mit der Errichtung ihrer Eigenheime loslegen können. Nur ein Straßenname fehlte noch - bis zum Dienstagabend.