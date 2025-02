Nach einer EU-Richtlinie wird seit Januar gefordert, alte Textilien nicht mehr in der Restmülltonne zu entsorgen. Wird dadurch die Kleidersammlung des DRK vermüllt?

Neues EU-Gesetz: Keine alten Kleider in die Tonne - wie geht das in Wolmirstedt

Alte Kleider nie wieder in die Tonne?

Wolmirstedt. - Zerschlissene Handtücher, löchrige Bettwäsche - gehören sie in die Mülltonne oder in die Altkleidersammlung? Haben sich Menschen bei dieser Frage bisher vor allem für die Mülltonne entschieden, kommt nun auch die Altkleidersammlung in Frage. Oder? Die Antwort kennen die Mitarbeiter der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes DRK).