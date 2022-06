Nicht alle Wolmirstedter freuen sich auf neue Straßennamen

In dreieinhalb Wochen tragen 13 Wolmirstedter Straßen neue Namen. Auf die betroffenen Bürger kommen viele Ummeldungen zu. Das Unverständnis über die Namensänderung ist noch immer groß.

Wolmirstedt - Noch wohnt Heinz Kühne in Glindenbergs Wolmirstedter Straße, doch sobald das neue Jahr beginnt, wohnt er in der Wolmirstedter Landstraße. Dafür muss er nicht mal umziehen, seine Straße bekommt am 1. Januar 2022 einen neuen Namen. Freuen kann sich der Rentner darüber nicht. „Ich muss viele Papiere ändern“, sagt der Glindenberger, „die Kosten, die damit verbunden sind, ärgern mich.“ Er hat bei der Stadt Widerspruch gegen die Straßenumbenennung eingelegt, insgesamt liegen 39 Widersprüche vor.