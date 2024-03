Die Niedere Börde bietet ihren Einwohnern ein neues System für das Smartphone an, um Beschwerden, Kritiken oder Anregungen direkt an die richtige Stelle zu senden. Wie funktioniert das?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Groß Ammensleben - Wieder sitzt Fabian Tschorn an seinem Schreibtisch in der Gemeindeverwaltung in Groß Ammensleben, um etwas Neues zu präsentieren. Im vergangenen Sommer stellte er das 360-Grad-Projekt der Gemeinde vor.