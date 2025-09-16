Förderung von Projekten für die Gemeinschaft Niedere Börde will Richtline reformieren
Ob Wettkampftechnik oder Festzeltgarnituren: Vereine und Bürger profitieren seit 2024 von der sogenannten Projektförderung der Gemeinde. Nun sollen Neuerungen beschlossen werden.
16.09.2025, 11:15
Groß Ammensleben - Vereine, Initiativen und Bürger in der Niederen Börde haben seit dem Jahr 2024 die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung für Projekte in der Gemeinde zu bekommen. Dafür haben die Mitglieder des Gemeinderates im April 2024 eine Förderrichtlinie auf den Weg gebracht. Nun soll die Richtlinie reformiert werden.