Groß Ammensleben - Vereine, Initiativen und Bürger in der Niederen Börde haben seit dem Jahr 2024 die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung für Projekte in der Gemeinde zu bekommen. Dafür haben die Mitglieder des Gemeinderates im April 2024 eine Förderrichtlinie auf den Weg gebracht. Nun soll die Richtlinie reformiert werden.