Bundesstraße 71n Niedere Börde: Wo Straßen trennen, sollen Radwege verbinden

Der Bau der Bundesstraße 71n mit der Ortsumfahrung Vahldorf, die Haldensleben künftig an die A14 anbinden soll, sorgt in der Niederen Börde für Kritik. Was die Bürgermeister fordern.