Ohne Maske in Wolmirstedt – Freiheit oder Gefahr?

Wolmirstedt - Masken - seit über zwei Jahren stecken sie in jeder Hand- oder Jackentasche, baumeln an Auto-Rückspiegeln oder werden am Oberarm getragen. Mund-Nasen-Bedeckungen gelten als äußerst wirksamer Schutz vor einer Übertragung des Corona-Virus. Und doch ist die Maskenpflicht in Schulen und beim Einkaufen aufgehoben. Wie wirkt sich diese Lockerung im Alltag aus?