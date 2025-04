Osterfeuer in Wolmirstedt, Farsleben, Mose und Elbeu

Osterfeuer in Wolmirstedt

Osterfeuer in Farsleben brennt im Feuerkorb.

Wolmirstedt. - Die Tradition der Osterfeuer wird in Wolmirstedt und den Ortsteilen schon lange zelebriert. Das große Osterfeuer auf dem Burgberg wird es zwar auch in diesem Jahr nicht geben, aber gleich nebenan, im Schlossgarten des Bürgerhauses sind am Gründonnerstag, 17. April, alle zum großen Osterfamilientreff eingeladen.