Die Mühlen stehen am Pfingstmontag wieder im Mittelpunkt. Zum Mühlentag können beide Wolmirstedter Mahlwerke besichtigt werden.

Wolmirstedt l Rund um Auerbachs Mühle soll es am kommenden Pfingstmontag, 21. Mai, wieder reichlich Trubel geben. Wo sonst die Mühle über den Feldern in idyllischer Ruhe thront, erwartet die Familie Pankonien und ihr Team mehrere hundert Besucher. Angeboten werden frisches Sauerteigbrot und Erdbeerkuchen, Leckeres aus der Landhausküche und Grillspezialitäten.

Wer will, kann auf die Ponykutsche steigen, auf der Hüpfburg können die Kinder sich amüsieren und müde toben. Auch Tanzvorführungen mit Musik stehen auf dem Programm des Mühlentags. Selbstverständlich sind auch Besichtigungen der Mühle und Führungen nach Bedarf möglich.

Bei den Führungen, aber auch jeder für sich, können die Besucher einen Blick in die alte Technik der Bockwindmühle werfen. Benannt ist die Wolmirstedter Mühle nach dem letzten Müller, der dort seinen Beruf ausübte, bis 1952 mahlte Karl Auerbach Mehl am Wolmirstedter Ortsrand. 1983 wurde sie nach jahrelangem Verfall notgesichert und 1992 bis 1996 sowie 2011 umfassend restauriert.

Auerbachs Mühle gehört dem Landkreis, das Fest organisieren die Wirtsleute. Die Mühle ist noch immer windgängig mit Jalousieflügelkreuz, die Einrichtung ist komplett mit Mahl- und Schrotgang, Sackaufzug und altem Elektromotor. Neben der Mühle befindet sich ein altes Göpelwerk, das ehemals zum Antrieb einer Dreschmaschine diente.

Auch an der Vordermühle in Elbeu können sich die Besucher am Nachmittag des Pfingstmontag umsehen, Führungen an und in der Mühle sind vorgesehen. Das Wasserrad der Vordermühle dreht sich im Leerlauf, sofern der Wasserstand der Ohre dies zulässt. Die Mühle als Wassermühlenstandort seit dem 16. Jahrhundert belegt, die aktuelle Bausubstanz stammt aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die mühlentechnische Einrichtung ist mit Hauptgetriebe, Schrotgang mit Steinkran in Resten, Schrotmaschine, Fahrstuhl in Resten erhalten.

Die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung führt in jedem Jahr zu Pfingstmontag den Deutschen Mühlentag durch. Zweck des seit 1994 immer am Pfingstmontag stattfindenden Deutschen Mühlentages ist, Aufmerksamkeit und Interesse auf die technischen Denkmäler zu richten.