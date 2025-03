Vier Polizeiautos und bewaffnete, vermummte Polizisten waren in der Wolmirstedter Triftstraße unterwegs. Das wirft Fragen auf.

Vermummte Polizisten und Pistolen in Wolmirstedt: Was war da los?

Polizei in der Börde

Polizei in der Wolmirstedter Triftstraße.

Wolmirstedt - Polizeibeamte verschafften sich am Dienstag, 18. März, Zugang zu einem Haus in der Triftstraße. Sie gingen dabei sehr vorsichtig vor. Was hat diesen Einsatz ausgelöst?