In Zielitz (Landkreis Börde) kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer, der dabei schwer verletzt wurde.

Zielitz (vs) l In Zielitz (Landkreis Börde) in der Schricker Straße kam es am Montag (6. Juli) gegen 8.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer.

Laut Polizei fuhr ein 75-jähriger Fahrradfahrer in Zielitz auf der Schricker Straße und wurde von einer 20-jährigen Fahrerin eines Pkw überholt. Sie scherte zu früh wieder ein und kollidierte mit dem Fahrradfahrer, woraufhin dieser stürzte.

Dabei wurde der Radfahrer schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.