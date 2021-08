Premiere: FSV Barleben lädt zum zweiten Fußballcamp in den Ferien

Barleben - Sebastian Pötzsch

Der erste Durchgang ist kaum beendet, schon laufen die Vorbereitungen für die zweite Runde. Der Fußballverein FSV Barleben lädt für 23. bis 27. August zum zweiten Fußball-Ferien-Camp während dieser Sommerferien ein. „Unser Angebot mit Rundumbetreuung richtet sich wieder an alle sport- und fußballbegeisterten Jungen und Mädchen, die Bock auf Spiel, Spaß und Bewegung haben“, teilte Vereinsvize Andreas Ibe mit.

Und er verspricht: „Es wird wieder ein tolles Erlebnis und die ideale Ergänzung zum Vereinssport.“ Zu erleben sei eine spannende Abwechslung zum Ferienalltag. Fünf Tage von 9 bis 16 Uhr Sport mit altersgerechten Trainingsinhalten, Verpflegung inklusive, zwei Trainingseinheiten pro Tag, individuelles Torwarttraining, abwechslungsreiches Animationsprogramm, wie Torwandschießen, Basketball oder Handball für Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 16 Jahren würden geboten.

„Dabei werden auch Themen wie Koordinations- und Bewegungsfähigkeit, Feinmotorik und weitere Elemente des Jugendtrainings integriert“, erklärte Andreas Ibe weiter. „Natürlich halten wir uns an alle zu derzeit geltenden Auflagen. Sollten entgegen aller Hoffnungen neue Verordnungen das Feriencamp doch noch verhindern, gibt es eine Geld-zurück-Garantie von uns“, versprach der Vereinsvize weiter.

Dribbling und Flugball

Seit dem Jahr 2014 lädt der FSV in Zusammenarbeit mit dem Kaliwerk Zielitz zum Fußball-Ferien-Camp ein, seit 2015 sowohl im Sommer als auch im Winter. Im Winter nehmen um die 30 Nachwuchskicker regelmäßig die Einladung an, im Sommer sind es sogar mehr als doppelt so viele. Die einzelnen Tage waren jeweils in Themenschwerpunkte unterteilt. So absolvieren die jungen Teilnehmer Stationen mit den Schwerpunkten Dribbling, Passen und Flugball.

Doch seit der Corona-Pandemie ist alles anders. So musste das Winterferien-Camp abgesagt werden, weil die Mittellandhalle aufgrund der Verordnungen wegen der Pandemie im Februar gesperrt war.

Deshalb hatten die Organisatoren das Trainingslager auf die Osterferien verschoben. „Wir wollten die wärme Jahreszeit nutzen, um das Fußball-Camp unter freiem Himmel stattfinden zu lassen. Wir hatten ein Hygienekonzept erarbeitet“, hatte Andreas Ibe erklärt.