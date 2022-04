Radweg zwischen Groß Ammensleben und Dahlenwarsleben wird geplant

In der Niederen Börde wird seit Jahren über den Radwegeausbau diskutiert. Dabei steht eine Verbindung von Groß Ammensleben und Dahlenwarsleben oben auf der Prioritätenliste.

Groß Ammensleben - Auf der Sitzung des Bauausschusses der Niederen Börde am Donnerstag, 28. April, im Info-Center auf der ehemaligen Domäne im Groß Ammensleben steht der Radwegeausbau auf der Tagesordnung. So haben die Mitglieder vor, im Zuge der neuerlichen Beratungen zu diesem Thema eine Beschlussvorlage zur Empfehlung an den Gemeinderat zu formulieren.