Die Pflastersteine, die vorher in dem alten Radweg verbaut waren, werden nun in der Brechanlage auf dem Wartberg-Parkplatz zerkleinert, um als Frostschutz eine neue Verwendung zu finden. Foto: Constanze Arendt-Nowak

Das alte Pflaster des Radweges zwischen Niederndodeleben und Irxleben findet eine neue Verwendung.

Irxleben/Niederndodeleben l Ein Rumpeln und ein Klackern dringt dieser Tage vom Parkplatz am Wartberg zur Kreisstraße 1163 herunter. Unermüdlich füllt die Baggerschaufel hier auf dem als Baustellen-Lagerfläche einrichteten Platz seit Dienstag alte Pflastersteine in eine große Maschine mit einem Förderband. Wie ihr Name Brechanlage schon sagt, hat sie die Aufgabe, das alte Pflaster aus dem ehemaligen Radweg zu zerkleinern. So kann es dann im Unterbau des sanierten Radweges entlang der Kreisstraße zwischen Niederndodeleben und Irxleben als Frostschutzschicht zum Einsatz kommen. Der Radweg wird derzeitig grundhaft saniert.



Eine derartige erneute Nutzung der zerkleinerten Steine ist eine Alternative zur Wiederverwendung als normales Pflaster – vielleicht auch an anderer Stelle. Letztere wäre allerdings unrentabel, da neu produziertes Pflaster so günstig eingekauft werden kann, dass das Reinigen und Auf-Paletten-Stapeln vom Aufwand her das Unternehmen deutlich teurer kommen würde.



300 Kubikmeter Schotter aus altem Pflaster

Aus den gut 700 Tonnen „Alt-Pflastersteinen“, die gleich zu Beginn der Baumaßnahme dem Geh- und Radweg entnommen wurden, werden etwa 300 Kubikmeter Frostschutz. Das reicht, wie Andreas Leopold als vor Ort zuständiger Bauleiter des Magdeburger Unternehmens Werner-Bau sagt, für die Frostschutzschicht auf der 3,3 Kilometer langen Strecke aus. Im Anschluss folgt noch eine zweite Schotterschicht, die mit großen Lkw aus dem nahegelegenen Mammendorfer Steinbruch angeliefert wird.



Bis zu 100 Kubikmeter schafft die Brechanlage pro Tag. Während der Pflastersteinehaufen kleiner wird, häuft sich unterhalb des Förderbandes der Schotter. Mitarbeiter pendeln mit sogenannten Dumpern, also Vorderkippern, zwischen dem Schotterberg und der Baustelle an der Kreisstraße 1163. Mit 25 Kilometer pro Stunde tuckern sie hin und her, um das Material zum Fertiger zu bringen. Dieser bewegt sich, sobald er die Steine in seinem Bauch hat, Meter für Meter vor, um die Frostschutzschicht einzubringen. Mit einer Vier-Tonnen-Ladung eines Dumpers kann je nach notwendigem Profilausgleich eine Länge von vier bis fünf Meter aufgefüllt werden. Zum Verdichten dieser Schotterschicht kommt eine Walze zum Einsatz. Andreas Leopold ist optimistisch, dass der Einbau der Frostschutzschicht bis zum kommenden Montag auf der ganzen Strecke erledigt ist.



Anschließend wird dann besagte Schotterschicht aus dem Steinbruch vorrangig mit einem Seitenbeschicker und dem Fertiger eingebracht. Das kann, wie Andreas Leopold ankündigt, geringfügig zu Verkehrsbehinderungen auf der Landstraße führen, da hier sowohl der Seitenbeschicker als auch die beliefernden Lkw positioniert werden. Ist das erledigt, wird die erste Asphaltschicht ebenfalls über den Seitenbeschicker aufgebracht. In den besonders schlecht einsehbaren Bereichen wird erneut mit den kleinen Dumpern gearbeitet.



Bevor die Deckschicht – wiederum aus Asphalt – aufgebracht wird, werden nach Aussage des Bauleiters unter anderem Querungen hergestellt und Lampen gesetzt.



Wintereinbruch sorgte für zweieinhalb Wochen Pause

„Der gesetzte Fertigstellungstermin 30. April 2021 ist zu halten“, ist Andreas Leopold optimistisch, auch wenn die Bauarbeiter durch den kräftigen Wintereinbruch Anfang Februar auf der Baustelle zweieinhalb Wochen pausieren mussten. Dem geschuldet ist auch, dass die Brechmaschine später als geplant aus Staßfurt anrückte.



Seit Januar lässt der Eigenbetrieb Straßenbau und -unterhaltung des Landkreises Börde den Geh- und Radweg erneuern. Damit wird der alte Radweg, der einst in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme aus Ziegelschutt und Betonpflaster hergestellt wurde und inzwischen sehr marode war, schon bald Geschichte sein. Inklusive der Bepflanzung sind Kosten in Höhe von 700.000 Euro veranschlagt. 90 Prozent der zuwendungsfähigen Summe werden über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Programms für nachhaltige Mobilität gefördert.



Um die Baumaßnahme durchführen zu können, ist der Geh- und Radweg zurzeit vollgesperrt. Auf der benachbarten Straße zwischen Niederndodeleben und Irxleben müssen Kraftfahrer ihr Tempo auf 70 Kilometer pro Stunde drosseln.