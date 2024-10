Regelung sorgt für Andrang und lange Lieferzeiten in Wolmirstedt

Andreas Lücke ist Leiter für Teile und Zubehör im Wolmirstedter Autohaus Rusche. Hier hat das Reifenwechseln wie in allen Wolmirstedter Werkstätten aktuell Hochkonjunktur. Ein Grund für den Andrang ist auch die neue Regelung für Winterreifen.

Wolmirstedt. - Die Faustregel von „O bis O“ kennt so ziemlich jeder, der ein Auto besitzt. Jetzt im Oktober hat das Reifenwechseln Hochkonjunktur – auch in Wolmirstedt. Wer bei winterlichen Verhältnissen mit falschen Reifen erwischt wird, muss zahlen. Mindestens ein Bußgeld gibt es seit Monatsanfang aber auch bei der Nutzung von Reifen mit der Bezeichnung „Matsch und Schnee“ (M + S). Diese sind nun bei winterlichen Verhältnissen nicht mehr zulässig. Die Lieferzeiten sind lang. „Die Lieferanten kommen derzeit mit den Reifen kaum noch hinterher“, sagt Erhard Schulze, der eine Autowerkstatt in Wolmirstedt betreibt.