In Wolmirstedt gibt es immer mehr Kaufangebote fernab von Discountern. Bezahlt wird an den Ständen über eine Kasse des Vertrauens. Das neueste Angebot kommt vom 13-jährigen Theo.

Idee eines 13-Jährigen umgesetzt: In Wolmirstedt gibt es Gemüse am Straßenrand

Mit 13 Jahren ist Theo Wilke begeisterter Junior-Landwirt. Um den Massen seines selbst angebauten Gemüses Herr zu werden, hat er nun einen Stand in Wolmirstedt im Ortsteil Farsleben eingerichtet. Überhaupt werden die Selbstbedienungsstände auf Vertrauensbasis in Wolmirstedt immer beliebter.

Farsleben/Wolmirstedt. - Regionale Lebensmittel sind schon lange im Trend. Oft werden diese – wie auch in Wolmirstedt – in Hofläden oder sogar in den Supermärkten angeboten. Gerade für Senioren ist der weite Weg ein Dorf weiter oft eine nur schwer zu bewältigende Strecke.