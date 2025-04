Das Programm für das Traditionsfest steht. Was die Besucher ab dem 1. Mai in dem Ort an der Elbe erwartet.

Rogätz - Der Plan für das Blütenfest in Rogätz steht. Während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport haben deren Mitglieder und zahlreiche Akteure aus den Vereinen die letzten Absprachen getroffen. Das hat das Blütenfest zu bieten.

Bei der Vorbereitung des Traditionsfestes geht es streng nach Plan. Darum hielt Ausschussvorsitzender Daniel Kolberg die Zügel fest in der Hand. Er hakte Punkt um Punkt auf seiner langen Liste ab und verlor nie den Überblick.

Donnerstag, 1. Mai, Freitag, 9. Mai, Sonnabend, 10. Mai und Sonntag, 11. Mai – das sind in diesem Jahr die Festtage. Und an allen vier Tagen ist im Dorf einiges los. Jedes Detail ist abgestimmt. Nun kann Nicol Gloede den von ihr zusammengestellten Plan in Druck geben, damit er schon bald in Form von Flyern und Festplakaten in Rogätz und Umgebung verteilt werden kann.

Alle Kapellen, Musikgruppen und DJs sind gebucht, die Eintrittspreise abgestimmt. Jeder im Vorbereitungsteam weiß, wofür er Verantwortung trägt. Die Kanuten für das Obstkistenrennen am 1. Mai, Detlef Beyer und der Heimatverein für die Versorgung an diesem Tag. Dann können am Tintenfass auch die ersten Blütenbändchen für 3 Euro gekauft werden. Sie entscheiden beim Fest, wer einen schnellen Einlass erhält.

Die „Free Ryder“ richten erneut eine Obstschenke in der NABU-Plantage ein und transportieren Festgäste mit dem Pferdetaxi – aber nur, wenn sie ein Blütenbändchen haben.

Familiensportfest auf dem Kapellenberg

Die Schule plant ihr Familiensportfest, der SV Concordia das Fußballspiel auf dem Kapellenberg. Der Heimatverein gestaltet im sanierten Ausstellungsraum im Klutturm eine neue Ausstellung. Das Thema lautet: „Krieg gehört ins Museum“. Anlass sind 400 Jahre Belagerung der Burg Rogätz im 30-jährigen Krieg und 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs.

Außerdem hat der Verein für Kinder, Jugendliche und Erwachsene den Kreativwettbewerb „Mein Rogätz“ ausgelobt. Von den Anglern wird wie gewohnt am Sonntagmorgen zum Frühschoppen am Kanal gerufen.

Festumzug und Krönung der Majestäten

Und alle gemeinsam laden die Rogätzer und ihre Gäste am 10. Mai zum Festumzug und zur Krönung der neuen Majestäten im Festzelt ein. Es darf bis spät in die Nacht getanzt und gefeiert werden. Am Sonnabend steht die Clubnight-Partynacht mit einer Lasershow auf dem Plan.

Der große Festumzug startet übrigens am Sonnabend, 10. Mai, um 14 Uhr in der Seilerstraße. An der großen Kreuzung im Dorf steht wieder ein Moderator bereit, um den Zug zu kommentieren. Für reichlich Speisen und Getränke wird gesorgt sein – vom Festplatz über das Tintenfass bis zur Blütenschenke.