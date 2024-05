Rogätz - Die Organisatoren haben sich wieder einiges einfallen lassen, um die Besucher nach Rogätz an die Elbe zu locken. Das Angebot reicht vom Familienfest bis zum Feuerwerk.

Im Rahmen des Blütenfestes feiern die Kinder Freitag, 3. Mai, auf dem Hof der Grundschule „Werner Moritz“ traditionell ihr Kinder- und Familienfest, zu dem alle großen und kleinen Besucher eingeladen sind. Beginn ist um 14.30 Uhr. Die Schüler der Klasse 4 bieten Kuchen und Kaffee sowie Getränke an. Für die Kleinen gibt es jede Menge Spiel und Spaß mit den Angeboten des Sportmobils des Kreissportbundes sowie ein Glücksrad. Für die Preise, die es dabei zu gewinnen gibt, räumten die Viertklässler ihre Zimmer auf und trennten sich von etlichen Spielsachen. Außerdem werden an diesem Nachmittag auch die begehrten Blütenbändchen zum Fest verkauft.

Zum Herrentag am 9. Mai wird – außerhalb des Programmes – ab 11 Uhr an der Elbe und am „Bermudadreieck“ (Brink / Nachtweide) etwas für durstige Kehlen angeboten.

So richtig startet das 61. Blütenfest am nächsten Freitag, 10. Mai. Dann treten ab 18 Uhr die 1. Mannschaft des SV Concordia gegen den SV Gutenswegen / Klein Ammensleben an.

Um 20 Uhr beginnt an der Schule der Fackelumzug, der am Fähranleger endet. Dort treten „Rockinhands“ bis Mitternacht auf. Im Festzelt spielt ab 22 Uhr „Funxbeat-Clubnight “ mit DJ Funxbeat. Der Eintritt kostet 6 Euro. Auch das große Feuerwerk wird wieder über der Elbe niedergehen. Beginn ist gegen 21.45 Uhr.

Der Sonnabend, 11. Mai, beginnt um 11 Uhr mit der Eröffnung der Blütenschenke an der alten Obstplantage. „Kidstown“ mit Ponyreiten und Streichelzoo wird sicher nicht nur die kleinen Besucher begeistern.

Die Pferdetaxis der „Free Rider Rogätz“ fahren – nur mit Blütenbändchen. Haltestellen sind an der Blütenschenke, am Marktplatz und am Bermudadreieck. Um 12 Uhr ist der Empfang der Majestäten im Klutturmkeller vorgesehen und um 14 Uhr setzt sich der große Festumzug an der Seilerstraße in Bewegung.

Die Ausstellung „Hochzeitmachen das ist wunderbar“ wird um 15 Uhr im Klutturm eröffnet.

Im Festzelt sind ein Familiennachmittag mit der Krönung der Majestäten, Kaffee und Kuchen organisiert.

Die Tanz- und Party-Nacht startet um 20 Uhr mit „Empire“ und DJ Henne. Bis 3 Uhr am nächsten Morgen kann gefeiert werden. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Fest klingt am Bermudadreieck aus

Um 9 Uhr beginnt am Sonntag, 12. Mai, der Frühschoppen am Kanal. Ab 10 Uhr fahren wieder die Pferdetaxis mit den Haltestellen Blütenschenke, Marktplatz und Bermudadreieck.

Von 10 bis 18 Uhr gibt es den „Tag der offenen Klutturmtür“. Die Blütenschenke in der alten Obstplantage hat ab 10 Uhr geöffnet. Beim Familiennachmittag im Festzelt gibt es ab 14 Uhr Tombola, Talentshow sowie die Ehrung „Schönstes Haus“ und „Schönste Straße“. Um 17 Uhr beginnt die Aftershowparty mit DJ Timson am Bermudadreieck.

Die Organisatoren freuen sich darauf, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste begrüßen zu können.