Samswegen - Mehrere Feuerwehren sind am frühen Sonntagnachmittag zu einem Großeinsatz in Samswegen ausgerückt. Zunächst hatten Passanten gegen 13.20 Uhr Rauch aus einem Wohnungsfenster in der Wolmirstedter Straße aufsteigen sehen und sofort über die Notrufnummer 112 die Leitstelle des Landkreises Börde informiert.