Die Vorbereitungen für den dritten Ostermarkt am 5. April laufen auf vollen Touren. Die Besucher erwarten Stände mit Produkten und Handwerkskunst aus der Börde. Was noch so alles geboten wird.

Samswegen - Samswegen steht ganz im Zeichen des Ostermarktes. Die Veranstaltung wird am Sonnabend, 5. April, an der Dorfkirche „Sankt Sebastian“ über die Bühne gehen. An den Zufahrten ins Dorf weisen Osterküken und Banner auf das Fest hin. Mehrere Samsweger hatten sich zusammengefunden, um aus Strohballen die Maskottchen entstehen zu lassen. Was die Gäste alles erleben können...