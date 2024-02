Sandbeiendorf - Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Sandbeiendorf. Wehrleiter Jörn Theuerkauf konnte zur diesjährigen Jahreshauptversammlung neben den Kameraden auch den neuen Verbandsbürgermeister Stefan Crackau, den Verbandsgemeindewehrleiter Dustin Grönke und als Vertreter des Gemeinderates Birgit Zillmann begrüßen.

26 Mitglieder zählt die kleine Ortsfeuerwehr. 13 Einsatzkräfte erfüllen die anspruchsvollen Aufgaben dieser Wehr. In der Alters- und Ehrenabteilung unterstützen 13 Mitglieder die Arbeit.

Zu zwölf Einsätzen wurde die Sandbeiendorfer Feuerwehrwehr im Jahr 2023 gerufen, davon waren fünf Brandeinsätze und drei zur technische Hilfeleistungen. Der Wehrleiter dankte den Kameraden für ihren Einsatz und lobte die kurze Ausrückzeit, die mit vier Minuten hervorragend ist.

Wehrleiter Jörn Theuerlauf verliest den Rechenschaftsbericht. Foto: Birgit Zillmann

Man sei zwar dankbar über die geringe Anzahl der Einsätze, aber insbesondere mit der weiteren Freigabe der Autobahn 14 verändern sich künftig auch die Aufgaben der Ortsfeuerwehr in Sandbeiendorf. Um diesen anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden sind regelmäßige Aus- und Weiterbildung unverzichtbar.

Jörg Schellig, als stellvertretender Wehrleiter, berichtet über die erfolgreichen Ausbildungen im vergangenen Jahr und hob hier insbesondere die erfolgreichen Übungen zur Lkw-Rettung hervor. Diese konnten im Herbst vergangenen Jahres durch die Verbandsgemeindewehrleitung an insgesamt drei aufeinander folgenden Wochenenden in Burgstall organisiert werden.

In Dolle konnte gemeinsam mit den Freiwilligen der dortigen Ortsfeuerwehr die technische Hilfeleistung am Pkw geprobt werden. Hier erfolgten auch die ersten Einweisungen durch die Kameraden aus Dolle zu den Besonderheiten des Tanklöschfahrzeuges 1625. Dieses Fahrzeug wird derzeit durch die Feuerwehr in Dolle genutzt, wechselt aber in diesem Jahr zur Feuerwehr nach Sandbeiendorf, da Dolle ein neues Löschfahrzeug HV 20 für ihre Einsätze erhält.

Verbandsgemeindewehrleiter Dustin Grönke dankte den Engagierten der Ortsfeuerwehr für ihre ständige Einsatzbereitschaft, erinnerte aber auch gleichzeitig an notwendige Weiterbildungen, die von der Verbandsgemeinde angeboten werden. So besteht die Möglichkeit der Lkw-Führerscheinprüfung, um stets ausreichende Fahrer für das neue Fahrzeug in der Ortswehr zu haben.

Verbandsbürgermeister Stefan Crackau dankte allen einzelnen Freiwilligen für ihren Einsatz. Im Anschluss konnte er gemeinsam mit dem Verbandsgemeindewehrleiter und der Ortswehrleitung einige Ehrungen und Beförderungen aussprechen.