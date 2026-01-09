Die Pächter des beliebten Touristenziels bauen den Ferienpark Jersleber See weiter zu einem luxuriösen Erlebnis-Resort mit Sauna und Whirlpool aus.

Sauna-Iglu und Tiny Houses: Urlaub im Ferienpark am Jersleber See ist jetzt auch im Winter möglich

Jersleber See - Das Unternehmerehepaar Sophie und Dennis Reipsch hat im Oktober 2024 den Pachtvertrag für den Campingplatz und das Strandbad am Jersleber See unterschrieben. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 25 Jahren - mit der Option auf weitere zehn Jahren. Die Unternehmer setzen ihre großen Pläne für das idyllisch am Jersleber See liegende Gelände konsequent weiter um.