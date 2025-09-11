Die SBB Baskets sind in der vergangenen Saison in die Bundesliga ProA aufgestiegen. Damit waren sie aus der Wolmirstedter Halle der Freundschaft herausgewachsen. Nun geht es in Magdeburg weiter.

Die erforderlichen 1.500 Zuschauerplätze gibt es in der Wolmirstedter Halle der Freundschaft nicht. Für die neue Saison steht den SBB Baskets die Wolfgang-Lakenmacher-Halle in Magdeburg zur Verfügung, sie befindet sich An der Steinkuhle 4, kurz hinter der Abfahrt zur Albert-Vater-Straße. Die Spieler hoffen, dass die Wolmirstedter Fans den Weg auf sich nehmen.

Basketballer hoffen auf Fans

Das erste Spiel startet dort am Freitag, 3. Oktober, um 19.30 Uhr. Dann treten sie gegen die Lions aus Karlsruhe an. Trainer Eiko Potthast reist mit seinem Team allerdings schon vorher zum ersten Saisonspiel nach Bremerhaven, wo die Sportler am 27. September, um 17 Uhr gegen die Eisbären Bremerhaven antreten.

Bis auf die Heimspiele bleiben die SBB Baskets allerdings in Wolmirstedt. Sie trainieren weiterhin in der Halle der Freundschaft, viele leben hier, entweder allein oder mit ihren Familien. Dazu zählt auch der 2,11-Meter große Litauer Modestas Paulauskas, der bereits in der vergangenen Saison zum Team gehörte und in der Region gerne für Basketball wirbt.