Die Jecken des „Ebendorfer Carneval Clubs“ übernehmen die Macht im örtlichen Bürgerhaus. Präsident Jens Giffhorn kündigt die erste Amtshandlung an.

Am 11.11. um 11.11 Uhr entzog der Präsident des „Ebendorfer Carneval Clubs" (ECC), Jens Giffhorn, dem Ortsbürgermeister Marcel Leon den Rathausschlüssel.

Ebendorf - Pünktlich am 11. November um 11:11 Uhr war es soweit: Vor dem Ebendorfer Bürgerhaus wurde es laut, bunt und fröhlich. Der Karneval hat Einzug gehalten. Der Präsident des „Ebendorfer Carneval Clubs“ (ECC), Jens Giffhorn, rückte mit tatkräftiger Unterstützung zweier junger Funken an und forderte lautstark die Herausgabe der Macht.