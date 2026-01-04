Wolmirstedt. - Sonntagfrüh, 4. Januar: Es schneit in Wolmirstedt. Damit ist erhöhte Achtsamkeit gefordert, besonders im Straßenverkehr. Der Winterdienst hat am Morgen bereits eine Runde gedreht, die Straßen vom Schnee befreit. Auch viele Bürger haben die Gehwege vor ihren Haustüren bereits beräumt. Doch das wird nicht ausreichen.

Der Schneefall soll den gesamten Tag über andauern. Das bedeutet: Auf den Straßen ist oberste Vorsicht geboten. Besonders in den Kurven und an den Kreisverkehren sind die Straßen sehr glatt, obwohl bereits einmal geräumt wurde. Der hinzukommende Schnee wird weitere Räumaktionen erfordern.

Dennoch nutzen viele Menschen das Wetter für einen Winterspaziergang. Viele behelfen sich dabei mit Nordic-Walking-Stöcken, sind damit bei Schnee und Glätte sicherer unterwegs. Kinder können die Schlitten herausholen, Hundebesitzer ihre Tiere im Schnee wühlen lassen.

Die Ohre ist noch nicht zugefroren, lediglich in den Randbereichen hat sich eine dünne Eisdecke gebildet. Die frostigen Temperaturen sollen auch in den kommenden Tagen anhalten.