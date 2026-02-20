In Dahlenwarsleben eröffnet die „Süße Manufaktur“ im früheren Bäckereiladen – mit handgemachter Schokolade, Pralinen und Törtchen. Hinter dem neuen Konzept stehen zwei erfahrene Konditoren, die das Dorf nun mit ihren süßen Kreationen bereichern wollen.

Schokolade geht auch auf dem Dorf: Süße Manufaktur eröffnet in ehemaliger Bäckereifiliale

Dahlenwarsleben - Das alte Ladenschild der Bäckerei Möhring in Dahlenwarsleben hängt noch. Früher gingen hier Brötchen und Brote über die Ladentheke, heute liegen in der Verkaufsauslage Bruchschokolade, Pralinen, Eis und Törtchen. Seit dieser Woche hat das Dorf in der Börde einen neuen Laden mit einem ganz besonderen Warensortiment ‒ die „Süße Manufaktur Dahlenwarsleben“.