In Barleben wird mehr Wohnraum geschaffen - mit einem einzigartigen Konzept. Ziel ist weitgehend energieautark zu sein, aber noch mehr futuristische Ideen werden umgesetzt. So teuer sollen die Wohnungen werden

Schon beim Bau heiß begehrt: So teuer soll die Miete im Zukunfts-Wohnen werden

Futurustische Wohnungen in Barleben

Barleben. - Futuristische Ideen werden in Barleben gern umgesetzt: Egal ob innovative Forschung zum 5G-Netz oder die Wandlung zur Smart City. Nun hat ein neues Wohnraum-Konzept einen Platz in der Börde-Gemeinde gefunden. Schon jetzt werden hier Ideen umgesetzt, die eigentlich noch 20 Jahre in der Zukunft liegen. Mit Erfolg, denn die Nachfrage ist gewaltig.